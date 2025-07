Tadej Pogacar vince il suo quarto Tour de France, a Jonathan Milan la maglia verde

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar trionfa al Tour de France 2025. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates certifica ufficialmente il suo successo nella ventunesima e ultima tappa della Grande Boucle, la Mantes la Ville-Parigi (Campi Elisi), di 132.5 km.

“A causa delle strade scivolose nei punti in ombra di Montmartre, è stato deciso, in accordo con i commissari dell’Uci e i rappresentanti delle squadre e dei corridori, di fermare il cronometro al quarto passaggio sulla linea del traguardo, vale a dire prima dei tre giri che interessano la Cote de la Butte Montmartre”, hanno spiegato gli organizzatori. Questo per quanto vale la classifica generale. Prosegue invece per altri 50 chilometri la frazione conclusiva della Grande Boucle. Il campione del mondo, dopo un assoluto dominio condito da quattro vittorie di tappa, riesce a mettere alle sue spalle il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), secondo a oltre 4 minuti, e il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull Bora), terzo a circa 11 minuti. Si tratta del quarto trionfo in carriera per Pogacar, che va a eguagliare il numero di vittorie di Chris Froome, portandosi a una sola lunghezza dal record detenuto da Miguel Induarain, Jacques Anquetil, Eddy Merckx e Bernard Hinault.

Il friulano Jonathan Milan (Lidl-Trek) conquista la maglia verde e diventa il terzo italiano della storia a vincere la classifica a punti, dopo Alessandro Petacchi e Franco Bitossi. Ora i ciclisti si preparano per l’arrivo sui Campi Elisi, dove si torna per la classica parata finale dopo la parentesi a Nizza dello scorso anno, dovuta alla concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi2024.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).