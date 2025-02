Taekwondo di bronzo al Fujairah Open con Matonti

ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’oro di Simone Alessio, anche Ilenia Matonti lascia il segno al Fujairah Open 2025. L’azzurra conquista la medaglia di bronzo nei -53 kg, inaugurando il nuovo quadriennio con una pre-stazione convincente. Matonti inizia il suo percorso superando con autorità Lojain Ahmed (Arabia Saudita) per 2 round a 0 negli ottavi di finale. Nei quarti, nel derby italiano contro Elisa Al Halwani, si impone nuovamente con un netto 2 a 0. In semifinale affronta l’iraniana Mobina Nematzadeh in un match combattuto, sen-za riuscire a trovare lo spunto decisivo per accedere alla finale. Il terzo posto resta comunque un buon punto di partenza per la stagione.

“La prima gara dell’anno è sempre complicata, perchè si riparte dopo la preparazione invernale e bisogna ritrovare il ritmo giusto. C’è ancora molto lavoro da fare, ma competere in tornei di questo livello è fondamentale per arrivare pronti all’appuntamento più importante della stagione, il Mondiale di ottobre”, ha dichiarato Matonti.

Oltre a Elisa Al Halwani, che si è fermata ai quarti dopo lo scontro con Matonti, altre tre azzurre si sono avvicinate alla zona medaglie: Natalia D’Angelo (-67 kg), Giulia Galiero (-46 kg) e Giada Al Halwani (-57 kg) hanno chiuso il torneo ai quarti di finale, sfiorando il podio.

Con l’oro di Simone Alessio (-87 kg) e i bronzi di Dennis Baretta (-63 kg), Mattia Molin (+87 kg) e Ilenia Matonti (-53 kg), l’Italia chiude il Fujairah Open con quattro podi complessivi. La prima gara dell’anno, che segna l’inizio del percorso verso Los Angeles 2028, offre dunque già indicazioni positive per il movimento azzurro.

– foto Ufficio Stampa FederTaekwondo –

(ITALPRESS).