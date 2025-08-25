Tajani: “giornalisti devono poter fare il loro lavoro a Gaza”

Roma, 25 ago. (askanews) – “I giornalisti devono poter fare il loro lavoro a Gaza”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Tajani nel punto stampa con i giornalisti dopo l’udienza in Vaticano dove ha incontrato Papa Leone.Il ministro, rispondendo alle domande dei cronisti sulla morte di 4 giornalisti nel raid sull’ospedale Nasser di Khan Yunis, ha affermato che è necessario preservare “la libertà di stampa anche nella Striscia di Gaza”.