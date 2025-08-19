X
Tajani: Italia favorevole “riunione a due e poi a tre a Ginevra”

19 Agosto 2025

Askanews
Roma, 19 ago. (askanews) – “Ribadisco la posizione italiana a favore di un eventuale riunione a due e poi a tre a Ginevra”. Lo ha dichiarato, durante il punto stampa a Berna, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Quello che è “fondamentale” per l’Italia, ha proseguito il ministro, è che questo tipo di incontri si svolgano “in Europa”. “Si era parlato di Roma”, ha precisato Tajani, ma “c’è una questione che riguarda il mandato di cattura internazionale da parte della corte penale per Putin” che rendeva la scelta di Roma “complicata”. Ciononostante, Roma e l’Italia restano disponibili “per incontri di pace”.

“Tra le lingue ufficiali della Svizzera c’è anche l’italiano”, ha voluto evidenziare Tajani, sottolineando che in questa scelta c’è comunuque “un pizzico di italianità”.

