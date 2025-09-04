X
<
>

Tajani: si giochi Italia-Israele, no a usare sport per fini politici

| 4 Settembre 2025 16:14 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 4 set. (askanews) – “Se noi utilizziamo lo sport per fini politici diamo un colpo al ruolo che deve svolgere lo sport; lo sport deve unire e risolvere i problemi; ricordo che il dialogo tra americani e cinesi si riaprì grazie a una partita di ping pong. Ci sono le condizioni per svolgere la partita di calcio e credo che la partita tra Italia e Israele si debba giocare”.Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo, a margine della presentazione della Festa nazionale di Forza Italia giovani Azzurra alla Camera, a una domanda su cosa ne pensasse delle richieste da parte di alcuni di non far disputare all’Italia la partita di calcio contro Israele.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA