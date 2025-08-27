Tanti ospiti l’omaggio a Ivan Graziani a cominciare dal figlio Filippo

Milano, 27 ago. (askanews) – Il 29 agosto 2025, Piazza dei Martiri della Libertà di Teramo – città natale di Ivan Graziani – diventa il cuore pulsante di una celebrazione senza precedenti. Per la prima volta, il tour “Ottanta. Buon Compleanno Ivan” si fonde con lo storico Premio “Pigro”, dando vita a un evento unico nel suo genere, pensato per onorare l’eredità musicale e umana di uno degli artisti più liberi e visionari della canzone d’autore italiana. L’appuntamento è realizzato con il patrocinio del Comune di Teramo, l’organizzazione di IMARTS e dell’Associazione Culturale Pigro, e con la direzione artistica di Filippo Graziani che sarà anche sul palco.

Biglietti disponibili su Ticketmaster e su Ticketone.

A rendere speciale la data, non solo la forza simbolica del “ritorno a casa” di questa festa di compleanno itinerante che, da marzo, Filippo porta in giro per l’Italia, ma anche la presenza di ospiti che hanno scelto di partecipare per affetto, stima e amore verso l’universo artistico di Ivan, voci che si sentono parte di questa storia e che portano sul palco la loro visione, il loro omaggio personale.

Tra questi, Lucio Corsi – autentico erede poetico di Ivan -, Ditonellapiaga, Frankie Hi-nrg, Eugenio Finardi, Mario Biondi, Michele Pecora, con la partecipazione straordinaria di Andrea Scanzi. A loro si uniranno alcuni dei musicisti storici di Ivan, che lo hanno accompagnato nel tour di Cicli e Tricicli: Carlo Simonari alle tastiere, Bip Gismondi alle chitarre e Pasquale Venditto alla batteria.

«Teramo è la città di mio padre e portare qui questo progetto è un’emozione enorme. La fusione tra il tour per i suoi 80 anni e il Premio Pigro crea una tempesta perfetta perché non sarà solo un concerto celebrativo, ma una grande festa di compleanno. Sul palco ci saranno tanti amici che hanno voluto rendere omaggio alla sua storia – da artisti che appartengono alla sua stessa generazione a nuove voci che ne raccolgono l’eredità – ognuno porterà il proprio sguardo e la propria sensibilità. Canteremo i brani più amati, quelli che tutti conoscono, ma anche alcune gemme meno frequentate che raccontano lati diversi della sua scrittura. L’affetto che ancora circonda mio padre è la prova di quanto la sua musica resti viva: con queste canzoni oggi papà è più presente che mai» – Filippo Graziani

Il concerto sarà affidato a una formazione musicale solida e affiatata, che accompagna Filippo Graziani nel suo tour: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Riccardo Cardelli polistrumentista, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere, Marco Gentile al violino e Marco Pretolani al sax.

“OTTANTA. Buon Compleanno Ivan” è un progetto nato per celebrare gli ottant’anni dalla nascita del cantautore, una festa itinerante, travolgente, intensa, capace di accendere il pubblico con i brani più celebri e con gemme rare, scelte da Filippo per offrire uno sguardo intimo e personale sul repertorio paterno. Non si tratta di un’operazione nostalgica, ma di un atto d’amore creativo, in cui l’essenza dei brani resta intatta, ma si rinnova grazie agli arrangiamenti originali di Filippo, che da oltre dieci anni si dedica con dedizione alla riscoperta e alla diffusione del patrimonio musicale di Ivan.

Quella del 29 agosto a Teramo, Piazza dei Martiri, sarà la celebrazione di un compleanno speciale nella casa di Ivan, con amici, familiari e artisti che si stringono in un’unica, grande festa. Un evento che racconta come Ivan Graziani continua a parlarci oggi, con la stessa forza e libertà di sempre.