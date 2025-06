Taormina, Catherine Deneuve: non sono una diva, non c’è solo cinema

Roma, 11 giu. (askanews) – “Non sono una diva e non mi sono mai sentita tale”. Parola di Catherine Deneuve, ospite del 71esimo Taormina Film festival dove l’attrice francese riceverà il Premio alla carriera in una serata evento al Teatro Antico.

“Non ho mai amato la parola diva – ha affermato – è come se fosse un sinonimo di capricciosa, egoista e non lo trovo giusto. Non c’è solo il cinema, io ad esempio ho un grande famiglia, ho avuto figli da giovane e non sono mai stata sola, ho sempre avuto tante persone intorno, amici… “, ha raccontato.

Lo spunto è arrivato dal suo ultimo film che è venuta a presentare a Taormina, “Spirit World – La Festa delle Lanterne”, diretto da Eric Khoo, che uscirà nelle sale italiane dal 26 giugno. Un racconto che mette a confronto Oriente e Occidente, mondo terreno e ultraterreno, che fa porre domande sull’aldilà,

la connessione delle anime e su quanto sia giusto sacrificare gli affetti per il lavoro. “Famiglia e arte sono conciliabili? Per me sì, è sempre stato così – ha detto Deneuve – bisogna prendersi il proprio tempo dopo un film, la vita è anche altro”.

L’attrice 81enne ha affermato di sentirsi molto fortunata per la sua carriera e i ruoli che ha potuto interpretare. Ma se proprio dovesse dirne uno che le sarebbe piaciuto le proponessero, ha svelato: “Caterina La Grande, sarebbe stato interessante per la personalità particolare, la cultura, il suo rapporto con gli uomini”.

Il nuovo film è ambientato in Giappone, Paese da cui si è detta affascinata: “Ne amo la cultura, i film, sono attratta dai paesi asiatici” ha detto. E parlando dell’Italia ha aggiunto: “Adoro ogni cosa, la lingua, la gente, … Tranne la politica”. “Come registi mi piacciono molto Bellocchio e Alice Rohrwacher, trovo i suoi film pieni di poesia”.

Cosa direi oggi ad una giovane attrice? “Difficile sapere cosa accadrà in futuro, tra intelligenza artificiale e tecnologie, le direi solo di fare ciò che le piace” ha concluso.