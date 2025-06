Taormina Film Festival, Miglior film “For your Sake” di Axel Monsú

Roma, 14 giu. (askanews) – “For your Sake” di Axel Monsú ha vinto come Miglior film al 71esimo Taormina Film Festival.

La giuria, presieduta dall’attrice premio Oscar Da’Vine Joy Randolph, composta dalla costumista Sandy Powell, da Steven Gaydos, vicepresidente di Variety, da Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi per l’Italia, lo ha scelto tra i 10 titoli del Concorso Internazionale Lungometraggi.

Il film di Axel Monsú, con nel cast Sabrina Melgarejo, Gastón Ricaud e Jabes Alatiel Mulka, racconta dell’adolescente Zulma, costretta a crescere in un contesto rurale molto povero, dove vive seguendo i dettami che la famiglia e la comunità religiosa le impongono, finché non accade qualcosa che la spinge a prendere in mano le redini del proprio destino.

Come Migliora attrice ha vinto Ebada Hassan per “Brides – Giovani spose” di Nadia Fall, film su due ragazze in cerca di libertà che fuggono dalle loro vite nel Regno Unito per andare in Siria a sostenere l’Isis. Il premio per il Miglior attore è andato invece a Geoffrey Rush per il thriller psicologico “The Rule of Jenny Pen” di James Ashcroft.

Il riconoscimento per la Miglior regia è stato assegnato ad Alex Garland e Ray Mendoza per “Warfare – Tempo di guerra”, un film tratto da una storia vera, un’immersione nella realtà dei conflitti moderni, realizzato sulla base dei ricordi, delle testimonianze e delle esperienze vissute sul campo da un gruppo di uomini dei corpi speciali della marina americana, i Navy Seal – tra cui lo stesso Mendoza – che hanno partecipato a una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006.

Il Concorso è ritornato a Taormina in questa edizione 71 del festival, fortemente voluto dalla direttrice artistica Tiziana Rocca.