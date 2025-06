Taormina, Geoffrey Rush: un altro Pirati dei Caraibi? Solo da fantasma

Taormina, 12 giu. (askanews) – Geoffrey Rush è arrivato al Taormina Film festival, dove porta in concorso il suo ultimo film “The Rule of Jenny Pen”, un thriller psicologico diretto da James Ashcroft.Il celebre attore australiano premio Oscar, 73 anni, ha detto che non si tratta proprio di un horror, ma di un film con atmosfere molto intense e inquietanti e ha ringraziato il regista per avergli offerto un ruolo del genere accanto a John Lithgow, con cui recitò già ne “La vita e la morte di Peter Sellers”.Parlando poi di alcuni dei suoi ruoli più amati in Italia come il Capitano Barbossa nella saga dei Pirati dei Caraibi, Rush, commentando il nuovo film in programmazione senza lui e Johnny Depp ha detto:”Io non so cosa faranno ma qualcosa accadrà… Io sono già morto due volte, non posso continuare a morire. Potrei tornare come fantasma, con una parte piccola ma ben pagata”.Geoffrey Rush ha lavorato tra gli altri anche con Giuseppe Tornatore ne “La migliore offerta” e sul cinema italiano ha dichiarato:”Quando ho iniziato da attore l’Italia era in un’epoca d’oro del cinema, c’erano Fellini, De Sica, Sergio Leone, Bertolucci, Pasolini. C’erano loro quando ho iniziato è stato un periodo straordinario, che amo”.Poi Giuseppe Tornatore lo è andato a cercare in Australia – ha raccontato – “lo portai nei migliori ristoranti italiani”. I camerieri non ci credevano e dicevano: “Tornatore è qui?? Era come un Dio per loro”.