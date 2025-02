Tatum e LeBron trascinatori, vincono Celtics e Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Brillano le stelle. Nove partite nella notte Nba e grandi prestazioni da due assoluti protagonisti, non solo di questa stagione. LeBron James ormai fa la differenza da oltre 20 anni, ma continuare a farla quando la carta d’indentità dice 40 è qualcosa di straordinario. Quaranta lo dice anche il referto, perchè sono tanti i punti che King James fa registrare al suo attivo nel successo dei Lakers a Portland. I gialloviola si impongono 110-102 e il numero 23 mette a referto anche 8 rimbalzi e 4 assist, trascinando i suoi che, privi di Luka Doncic, lottano e hanno la meglio anche grazie ai 32 punti di Austin Reaves (7 gli assist). I Blazers rispondono con i 28 punti di Deni Avdija e i 19 di Toumani Camara, ma non basta per fermare i Lakers che si rialzano dopo due sconfitte consecutive.

Vincono anche i campioni in carica: i Celtics, infatti, passano a Philadelphia imponendosi 124-104 con Jayson Tatum che ha vissuto serate migliori in termini di punti, ma va a referto con una tripla doppia che fa la differenza. Per lui 15 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

Pesante anche il contributo di Payton Pritchard che dalla panchina chiude con 28 punti. Da mettere nel conto anche la doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Derrick White, sono 20 i punti di Jaylen Brown (6 rimbalzi e altrettanti assist), 17 quelli di Kristaps Porzingis. I Sixers sono costretti a inseguire per tutto il match e pur portando tutto il quintetto in doppia cifra devono arrendersi alla superiorità di Boston. Paul George ne fa 17, 16 a testa sono quelli di Maxey e Oubre Jr, ne fa 15 Embiid.

In tutto nove le gare disputate nella notte italiana: vittorie per Pacers (127-113 sui Grizzlies con 22 punti e 9 assist per Haliburton), Orlando (114-108 su Atlanta con un grande Banchero: 36 punti e 10 rimbalzi), Cavaliers (110-97 sui Nets con 16 punti e 20 rimbalzi per Allen), Knicks (113-11 all’overtime sui Bulls con 32 punti e 18 rimbalzi per Towns), Bucks (116-110 sui Clippers con 22 punti e 7 rimbalzi per Lopez), Nuggets (129-115 sugli Hornets con 29 punti, 17 rimbalzi e 9 assist per Jokic) e per gli Spurs (120-109 sui Suns con 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist per DèAaron Fox) che reagiscono alla grande alla notizia del lungo forfait di Victor Wembanyama.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).