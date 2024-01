Taylor Swift omosessuale? Articolo NYT scatena polemiche in Usa

Roma, 9 gen. (askanews) – Un articolo di stampa che specula sull’orientamento sessuale di Taylor Swift ha suscitato grande scalpore sui social network e molti utenti ne hanno chiesto la rimozione.

L’articolo di 5mila parole, pubblicato il 4 gennaio nella sezione “opinioni” del New York Times, ipotizza che la superstar del pop americano si identifichi in modo velato come membro della comunità Lgbt, pur dichiarando pubblicamente di essere eterosessuale. Contattati dalla France Presse, né il quotidiano newyorkese né gli agenti dell’artista 34enne, nominato persona dell’anno 2023 dalla rivista Time, hanno voluto commentare.

L’articolo controverso è “invadente, inaccurato e inappropriato”, ha tuttavia sottolineato un membro dell’entourage di Taylor Swift in forma anonima, citato da Cnn. Anche un gran numero di lettori ha reagito criticando il New York Times, rifiutando l’idea che l’idolo dei teenager americani possa essere una lesbica che non ha ancora fatto coming out. L’autrice dell’articolo, Anna Marks, ha stilato un lungo elenco di atti compiuti da Taylor Swift per suggerire che sia “queer”.

La somma di tutti questi fatti “suggerisce alle persone queer che lei è una di loro”, ha sottolineato la giornalista. Anna Marks cita l’esempio di Chely Wright, cantante americana di musica country, che ha confessato di aver dovuto aspettare anni prima di “uscire dall’armadio”, per motivi personali direttamente legati alla sua carriera.

Taylor Swift, adorata da schiere di fan – gli Swifties – è una schietta sostenitrice dei diritti Lgbtq, anche se non si è mai identificata come queer.

Al contrario, nel corso degli anni ha avuto relazioni sentimentali con diverse celebrità maschili, che hanno trovato ampio risalto sulle pagine delle riviste specializzate. La cantante di Shake It Off, Anti-Hero e You Need To Calm Down, la cui carriera è decollata a Nashville – la culla della musica country – frequenta da alcuni mesi il giocatore di football americano dei Kansas City Chiefs Travis Kelce. Considerata ormai un’icona femminista, ha anche scosso l’industria musicale con un tour di fenomenale successo.