Teatro Roma, Conte: amichettismo destra vale quanto quello sinistra

Roma, 29 gen. (askanews) – “Siamo seri! L’amichettismo di destra vale quanto l’amichettismo di sinistra. I cittadini non sono sciocchi. L’allarme democratico lanciato dal Pd per la nomina da parte di FdI del nuovo direttore del Teatro di Roma è appena rientrato: la figura è stata sdoppiata e Pd e FdI avranno, ciascuno, il proprio direttore di riferimento”. Lo scrive Giuseppe Conte, leader M5s, in un post su facebook in cui parla anche di quanto sta accadendo in Rai e annuncia che M5s non sarà insieme al Pd al sit-in del 7 febbraio.

“Questo non vuol dire che io non sia preoccupato: il duo Meloni-Fazzolari non sta dimostrando verso il mondo dell’informazione un’adeguata cultura democratica. Agiscono maldestramente, in maniera ruvida e arrogante, per esercitare influenza politica su quante più testate giornalistiche possibili e, quando non ci riescono, utilizzano armi non convenzionali persino contro noti siti di informazione”, spiega l’ex premier.