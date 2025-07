Tennis, Alcaraz in semifinale a Wimbledon

Roma, 8 lug. (askanews) – Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per la semifinale di Wimbledon. Lo spagnolo, campione nel 2023 e 2024, torna dunque in semifinale per la terza volta consecutiva sui prati dell’All England Club (8 a livello Slam). Decisiva la vittoria contro l’idolo di casa, il britannico Cameron Norrie, 61 del ranking ma semifinalista qui tre anni fa. 6-2, 6-3, 6-3 i parziali per Carlitos, alla 19^ vittoria di fila a Londra. Venerdì affronterà Taylor Fritz, in semifinale a Wimbledon per la prima volta in carriera. Lo statunitense, numero 5 del seeding, ha superato in quattro set il russo Karen Khachanov (17 del tabellone). 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 i parziali per l’americano, che entra per la seconda volta in carriera tra i migliori 4 in uno Slam dopo la corsa terminata in finale lo scorso anno agli Us Open, quando venne battuto da Jannik Sinner. Due i precedenti, entrambi vinti dallo spagnolo.