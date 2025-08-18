X
<
>

Tennis, Alcaraz: “Sinner campione, tornerai più forte di prima”

| 18 Agosto 2025 22:04 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 18 ago. (askanews) – Dopo Sinner, queste le parole del nuovo campione di Cincinnati Alcaraz: “Non è così che avrei voluto vincere, mi dispiace. Comprendo come tu ti possa sentire. Non posso dire nulla che tu non sappia. Sei un grandissimo campione. Ritornerai ancora più forte come sempre hai fatto, è così che fanno i grandi campioni come te. Continuo con il mio team: questo è un torneo che dura tanto, circa una settimana e mezza, ma mi sento molto bene sul campo. Lavoriamo bene ed è per questo che devo ringraziarvi. A tutte le persone che rendono possibile questo torneo. I cambiamenti che sono stati fatti nell’ultimo anno sono splendidi. Ci sentiamo più comodi, riusciamo a passare bene il tempo tra una partita e l’altra. Grazie per il lavoro che fate ogni giorno, ogni anno. È stata una gioia far parte di questo torneo”.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA