Roma, 14 nov. (askanews) – Jannik Sinner è in semifinale alle Atp Finals in corso a Torino. L’aritmetica è arrivata grazie al successo nel 1° set di Alex De Minaur contro Taylor Fritz per 7-5: nella peggiore delle ipotesi (sconfitta 0-2 con Medvedev questa sera dalle 20.30) il n°1 del mondo azzurro sarà 2° nel girone Nastase.