Tennis, Caso Sinner, la Wada pensa al ricorso

Roma, 21 ago. (askanews) – La Wada, l’agenzia mondiale anti doping, ha confermato a un’agenzia di stampa tedesca di riservarsi il diritto di ricorrere in appello per il caso che ha visto coinvolto Jannik Sinner. “Come facciamo sempre, esamineremo con attenzione tutta le documentazione e ci riserviamo la facoltà di presentare appello”, ha fatto sapere un portavoce della Wada.

L’appello potrà essere presentato entro 21 giorni al Tas di Losanna, e la data ultima entro la quale la Wada o la Nado Italia (agenzia italiana anti doping) potranno decidere o no di ricorrere è il 6 settembre. Nado Italia ha fatto ad esempio ricorso contro l’assoluzione dell’olimpionica Sara Errani per altra sostanza, dopo che la tennista azzurra era stata assolta dal tribunale del tennis per la nota vicenda della contaminazione alimentare, ribaltando la sentenza. La decisione di ricorrere o meno da parte di Nado e Wada con ogni probabilità arriverà in pieno Us Open, dove ovviamente Sinner sarà impegnato, da testa di serie numero 1 del mondo.

Da sottolineare anche che anche in caso di appello della Wada e della Nado Italia Sinner potrebbe comunque giocare in attesa di giudizio.