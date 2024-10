Tennis, Cobolli avanza a Shanghai: batte Wawrinka, ora Djokovic

Roma, 7 ott. (askanews) – Flavio Cobolli al 3° turno di Shanghai. Il romano, 30 del seeding, si è liberato del due volte campione Slam Stan Wawrinka con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3 al termine di una partita durissima. Flavio si regala così una serata di gala contro Novak Djokovic, 4 del seeding e quattro volte vincitore in Cina: tra i due non ci sono precedenti. Sfida in programma martedì alle 12.30 sempre sul Centrale.