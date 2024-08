Tennis, ex fisioterapista Sinner: sono stato professionale al 100%

Milano, 25 ago. (askanews) – “Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo grande team, consapevole di aver dato il massimo, di essere stato professionale al 100% ma anche di aver dato di più, perché quando ci metti il cuore è certo che dai di più”. Lo ha scritto su Instagram Giacomo Naldi, ex fisioterapista di Jannik Sinner al centro della vicenda legata al Clostebol, congedandosi dal team del numero uno del tennis mondiale con un lungo post nella notte. “Fa male pensare di non esserne più parte, dura non essere nel box con voi e tifare per Jannik, ma dovrò abituarmici in fretta”, ha aggiunto Naldi.

“Con le persone di questo gruppo – ha scritto – ho creato un legame forte, ma soprattutto ho potuto raggiungere traguardi storici, che ci hanno portato nella storia del tennis italiano”.

Per questo Naldi ha voluto ringraziare “Vagno, Darren, Umbe, Cipo, è stato un viaggio bellissimo, una storia indimenticabile”. E, ovviamente, “grazie Jannik e in bocca al lupo, per una grande carriera, sei un campione. Keep hunting”.