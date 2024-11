Tennis, Inalpi Arena completamente arancione per Sinner

Roma, 17 nov. (askanews) – L’Inalpi Arena si veste completamente di arancione per la finale delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. I torinesi questa mattina sono usciti di casa con sciarpe, piumini e berretti arancioni per celebrare il campione di San Candido. Nella centralissima via Roma le vetrine sono addobbate a tema, lo stesso in bar e ristoranti. Lunghe code davanti allo store dello sponsor tecnico di Sinner, dove in due giorni sono stati venduti circa 5.000 cappellini. Lo stadio del tennis è una bolgia e regala qualche momento di silenzio solo per la esibizione di Virginia Bocelli, terzogenita dodicenne del tenore Andrea Bocelli che prima si esibisce nel brano “You raise me up” e poi nell’inno nazionale. L’adrenalina sale e diventa autentica ovazione alla presentazione dei tennisti.