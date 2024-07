Tennis, Jasmine Paolini al secondo turno a Wimbledon

Roma, 1 lug. (askanews) – Jasmine Paolini vince la sua prima partita in carriera sull’erba di Wimbledon e lo fa battendo, forse con più fatica del previsto (nel primo set), la spagnola Sara Sorribes Tormo 7-5 6-3 in un’ora e 37 minuti. Con una superficie che sicuramente non agevola la numero 1 italiana (e 7 del mondo) al secondo turno sfiderà la belga Greet Minnen (2-0 su Watson). Non esattamente una partita impossibile per la finalista del Roland Garros.