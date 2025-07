Tennis, Khachanov e Fritz nei quarti a Wimbledon

Roma, 6 lug. (askanews) – Sarà tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Taylor Fritz il primo quarto di finale del Torneo di Wimbledon. Khachanov, numero 20 del ranking Atp ha battuto in tre set, 6-4, 6-2, 6-3 in 1h48′ di gioco il polacco Kamil Majchrzak (n. 109). Taylor Fritz, l’americano n.5 del ranking Atp ha superato per ritiro 6-1, 3-0 l’australiano Jordan Thompson per un problema alla coscia destra. Gli altri ottavi maschili della giornata vedranno l’ultimo giocatore britannico in gara, Cameron Norrie (n.61), contro il qualificato cileno Nicolas Jarry (n.143) e il due volte campione in carica Carlos Alcaraz (n.2) contro il russo Andrey Rublev (n.14).