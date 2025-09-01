X
Tennis, Musetti: “Che emozione, ora vorrei sfidare Jannik”

Askanews
Roma, 1 set. (askanews) – “Non ho parole per descrivere le emozioni. Arrivavo da qualche settimana difficile, avevo perso tre partite pur avendo tante occasioni. Ma questo è il tennis”. Così Lorenzo Musetti dopo il successo che vale i quarti di finale agli Us Open. “Sono contento di come ho reagito. Ho giocato uno dei migliori set della carriera. Ho lavorato tanto al servizio, ho cambiato qualcosa perché non funzionava molto. Sono contento di questi miglioramenti. Ora devo guardare alla prossima partita. Grazie a tutti gli italiani presenti, speriamo di giocare contro Jannik il derby azzurro. Non vedo l’ora. Forza Italia”.

