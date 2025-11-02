X
Tennis, Paolini ko al debutto alle Wta Finals

Roma, 2 nov. (askanews) – Aryna Sabalenka batte Jasmine Paolini 6-3, 6-1 dopo un’ora e 10 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte della numero 1 al mondo. Il primo set, vinto 6-3 in 36 minuti dalla bielorussa, è da dividere in due parti: dopo l’ottima partenza e il break di Sabalenka (salita sul 3-0), Paolini è riuscita a trovare il controbreak nel 7° game, ma ha poi perso la battuta nel gioco successivo. Nel secondo set, invece, tanto dominio da parte Sabalenka che ha conquistato ben due break. Inizia con una sconfitta dunque il percorso in singolare alle Wta Finals di Jasmine, che tornerà in campo lunedì in doppio con Sara Errani.

