Tennis, Sinner agli ottavi di Wimbledon, solo 5 giochi a Martinez

Roma, 5 lug. (askanews) – Jannik Sinner è alla seconda settimana di Wimbledon per il quarto anno consecutivo. L’azzurro si è qualificato per gli ottavi di finale grazie alla vittoria sullo spagnolo Pedro Martinez, n. 52 al mondo, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-1 in meno di due ore di gioco. Un’altra partita in totale controllo per il n. 1 al mondo, mai in difficoltà contro un giocatore che ha avuto problemi al servizio per un problema alla spalla destra. Sinner, però, è stato impeccabile nel primo e nel terzo set, centrando così la 77esima vittoria in carriera a livello Slam. Jannik tornerà in campo lunedì contro Grigor Dimitrov o Sebastian Ofner