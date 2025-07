Roma, 20 lug. (askanews) – Archiviato Wimbledon con un trionfo, Jannik Sinner ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Toronto in programma dal prossimo 27 luglio, così come Djokovic e Draper. Tornerà in campo direttamente al Masters 1000 di Cincinnati (7-18 agosto), prima di difendere il titolo agli Us Open (24 agosto-7 settembre)