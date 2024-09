Thailandia, promulgata norma che legalizza le nozze gay

Roma, 25 set. (askanews) – La Thailandia ha una nuova legge matrimoniale che consente anche le nozze gay. Il re tailandese Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun ha promulgato il Marriage Equality Bill, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Lo riferisce il Bangkokg Post.

La norma entrerà in vigore tra 120 giorni e renderà la Thailandia il terzo paese in Asia, dopo Taiwan e il Nepal, a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

“La legge è un passo monumentale verso la parità di diritti in Thailandia”, ha detto Waaddao Anne Chumaporn, fondatrice di Bangkok Pride.

Le coppie potranno cominciare a registrare i loro matrimoni il 22 gennaio 2025. Bangkok Pride ha in programma di organizzare un matrimonio di massa per più di mille coppie LGBTQ a Bangkok in quel giorno.

Il Senato a giugno ha approvato la lettura finale del disegno di legge, dopo oltre due decenni di sforzi da parte degli attivisti. È stato sostenuto da una stragrande maggioranza di legislatori nella camera alta.

La legge matrimoniale ora utilizza termini di genere neutro al posto di “uomini”, “donne”, “mariti” e “mogli” e garantisce anche diritti di adozione ed eredità alle coppie dello stesso sesso.

Il processo normativo, tuttavia, richiede che circa altre 50 leggi dovranno essere modificate, da quella sulla maternità surrogata, a quella sul riconoscimento di genere.