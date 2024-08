Thiago motta “Penso al Como, la Juve lavora per essere competitiva”

TORINO (ITALPRESS) – “Non vediamo l’ora di arrivare alla partita di domani contro il Como. Il nostro obbiettivo e fare una grande prestazione e portare a casa il risultato che vogliamo”.

Così il tecnico della Juve Thiago Motta in vista dell’esordio stagionale di domani all’Allianz Stadium. “Stiamo bene, abbiamo fato una buona preparazione e siamo pront. Affrontereno un avversario che viene dalla serie B e ha vinto tante partite. E’ una buona squadra con giocatori esperti. Ci sarà rispetto, ripeto, ma daremo il massimo”.

L’allenatore bianconero non è preoccupato per i “ritardi” in tema di mercato e per la rosa ristretta: “Sono tranquillo, stiamo lavorando bene e al massimo per costruire una squadra competitiva. Ad oggi siamo concentrati sulla partita, poi vediamo il resto dopo”.

Thiago Motta glissa sui primi risultati delle altre big e sulle possibilità stagionali della Juve: “Fare il massimo contro il Como, questo è il primo passo. Affrontiamo una gara per volta”.

Parlando dei singoli: “McKennie? E’ un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, possono giocarne solo 11”.

Su Yildiz: “La maglia numero 10 è una responsabilità. E’ un giocatore forte, ha una grande dedizione per il lavoro al di là della sua età. E’ giovane, ma è già cresciuto molto”. Per quanto riguarda Chiesa: “La sua posizione non è cambiata, abbiamo parlato. Io uso sempre chiarezza e trasparenza, insieme al rispetto”. Miretti non sarà tra i convocati contro il Como: “Sta facendo un lavoro differenziato. Sta lavorando bene però purtroppo domani non fa parte del gruppo” commenta il tecnico bianconero che parla anche di Vlahovic: “Lo vedo molto bene, lo teniamo molto stretto. E’ un grande giocatore e ogni grande giocatore ha bisogno della squadra”.

