Tommaso Paradiso esce con il nuovo singolo “Forse”

Milano, 10 nov. (askanews) – “Forse” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso da venerdì 14 novembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy. Dopo il successo di “Lasciamene un po'”, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, “Forse” apre un’ulteriore porta del nuovo attesissimo progetto discografico “Casa Paradiso”, in uscita venerdì 28 novembre e già disponibile in preorder.

Con la scrittura distintiva di Tommaso – qui particolarmente intima e osservativa – e la produzione di Matteo Cantaluppi, il brano restituisce un ritratto lucido e spontaneo di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza.

Il nuovo album “Casa Paradiso” sarà presentato dal vivo in occasione del già annunciato tour nei Palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia. A sei mesi dal via, Roma raddoppia: alla data del 18 aprile al Palazzo dello Sport se ne aggiunge un’altra il 19 aprile. I biglietti per il nuovo appuntamento romano sono disponibili in My Live Nation Presale (registrandosi sul sito LiveNation.it) dalle ore 11:00 di mercoledì 12 novembre e in General Sale dalle ore 11:00 di giovedì 13 novembre. I biglietti per le altre date del calendario sono già disponibili su livenation.it/tommasoparadiso.

Radio Deejay è la radio partner del tour.

“Casa Paradiso” è preordinabile in diversi formati fisici: il CD in una speciale configurazione pop-up, il vinile in due diverse colorazioni, e il vinile bianco autografato in vendita esclusiva su amazon.it.