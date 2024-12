Torino-Bologna 0-2, decidono Dallinga e Pobega

Roma, 21 dic. (askanews) – Seconda vittoria consecutiva del Bologna che batte il Torino in trasferta 2-0 e aggancia provvisoriamente la Juventus al 6° posto con una partita in meno (da recuperare la sfida contro il Milan). In avvio punito il fallo in area di Sosa su Holm, ma Milinkovic-Savic para il rigore di Castro. Ci provano proprio Sosa e Castro, traversa di Pobega. La sblocca il neoentrato Dallinga al primo gol in rossoblù, raddoppia l’ex Pobega.