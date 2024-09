Torino-Lazio 2 a 3, primo ko per Vanoli in campionato

Roma, 29 set. (askanews) – La Lazio batte il Toro 3-2 in trasferta e si porta a quota 10 punti in classifica. Sblocca subito Guendouzi dopo otto minuti, sull’ennesimo assist di Nuno Tavares. Bis di Dia nella ripresa. Adams la riapre a metà secondo tempo ma nel finale Noslin entra e segna il 3-1 all’89’. Inutile il 2-3 di Coco in pieno recupero. Primo ko in campionato per Vanoli (espulso per proteste) che resta a 11 punti.