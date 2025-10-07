Toscana,Salvini contestato a Livorno: disgustosi fascisti rossi, torno

Livorno , 7 ott. (askanews) – “Questi sono dei disgustosi fascisti rossi, sono gli ultimi fascisti rimasti”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Livorno a un incontro elettorale dopo essere stato contesto “con insulti e lanci di razzi” da alcune decine di manifestanti nella città labronica.

“Io venerdì torno a Livorno perché Livorno non può essere questa cosa qui” ha annunciato Salvini.