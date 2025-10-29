Totti e Spalletti: pace fatta nel nuovo spot di Amaro Montenegro

Milano, 29 ott. (askanews) – Francesco Totti e Luciano Spalletti sono tornati amici e non solo sullo schermo. È stato presentato martedì 28 ottobre il nuovo spot di Amaro Montenegro, on air dal 27 ottobre, che ha come protagonisti i due miti del calcio che, dopo un periodo burrascoso, si sono riavvicinati scegliendo di raccontare una storia di amicizia in uno spot che racconta un “duello moderno” dal tono ironico. Abbiamo parlato con Luciano Spalletti e Francesco Totti: “Non è che sia stato tanto distante questa amicizia, era lì dietro l’angolo come diceva Francesco prima, messa un po’ da parte per alcune visioni di campo, per alcune visioni di calcio, per il resto ci sono cose troppo profonde per poter essere dimenticate”. Così l’ex CT della Nazionale, Luciano Spalletti. “Ci siamo allontanati per svariati motivi – ha aggiunto Francesco Totti – ma alla fine fondamentalmente l’obiettivo comune era quello di ritrovarsi perché poi tanti anni insieme non si buttano così facilmente e diciamo che l’Amaro Montenegro ci ha dato una grande possibilità, una grande mano di tra virgolette riappacificarci”.Questo nuovo progetto viene lanciato in occasione dei 140 anni di Amaro Montenegro, nato a Bologna nel 1885. Abbiamo parlato con Lorenza Guerra Seràgnoli presidente LGS SportLab: “Abbiamo deciso di festeggiare con uno spot per noi iconico, ironico, che rappresenta un asset di comunicazione fondamentale con due personaggi della storia d’Italia, dello sport e non solo, importanti come Totti e Spalletti. Il concetto che viene trasmesso è proprio l’amicizia, l’amicizia ritrovata che nonostante le incomprensioni l’Amaro Montenegro riesce a riunire due persone così”.Accanto allo storico payoff “Sapore Vero” si inserisce la drink strategy “liscio o con ghiaccio” che sottolinea i valori che da sempre contraddistinguono il brand: ovvero amicizia e autenticità. È poi intervenuto Alessandro Soleschi, Chief Marketing Officer Spirits di Gruppo Montenegro: “Con questo progetto di comunicazione Amaro Montenegro voleva rilanciarsi in comunicazione con una campagna davvero memorabile che graffiasse molto di più rispetto al passato e l’abbiamo fatto con la scelta di questi talent eccezionali che davvero porteranno sicuramente notorietà al nostro brand e anche con scelte registiche fuori dal comune. Credo che il messaggio sia molto alto e il tono di voce ci aiuta un po’ a controbilanciare questo valore che raccontiamo da sempre che è l’amicizia”.La nuova campagna dunque celebra le relazioni autentiche, quelle dal “Sapore Vero”, mettendo la parola fine ad anni di pettegolezzi e scrivendo il nuovo inizio di un’amicizia rinnovata che tutti si aspettavano di rivedere.