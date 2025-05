Toyota celebra i 30 anni del progetto formativo “Tech School”

ROMA (ITALPRESS) – Toyota celebra i 30 anni del proprio progetto formativo, lanciato nel 1995 come T-TEP (Toyota Technical Education Program) e rilanciato nel maggio 2024 con il nuovo nome Toyota Tech School con l’obiettivo di affrontare le sfide della mobilità del futuro investendo nelle competenze delle nuove generazioni.

Nell’ambito del pluridecennale protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Toyota Tech School punta a costruire competenze tecniche trasversali nei giovani, con un focus sulle soluzioni di mobilità elettrificate e digitalizzate, contribuendo così a formare i professionisti del domani in un settore in continua evoluzione.

Per celebrare il trentennale, Toyota ha organizzato il 16° Toyota Skill Contest presso l’IIS E. Ferrari di Monza, la prima scuola ad aver aderito al progetto nel 1995. L’evento si è tenuto il 22 e 23 maggio, riunendo 20 studenti provenienti dagli Istituti aderenti per sfidarsi in prove teoriche e pratiche che mettono alla prova le competenze acquisite grazie al programma.

A conquistare il primo posto dell’edizione 2025 del Toyota Skill Contest è stato Alessandro Bernardini dell’IIS E. Ferrari, che si è distinto dimostrando eccellenza, talento e motivazione per la tecnologia automobilistica durante le cinque prove, una teorica e quattro tecnico-pratiche, preparate dai formatori tecnici di Toyota Motor Italia. Il progetto Toyota Tech School nel 2024 ha registrato un’importante espansione: 15 nuovi Istituti si sono uniti alla rete, portando il totale a 35 scuole distribuite su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è raggiungere 53 istituti entro il 2026, assicurando la copertura del territorio nazionale con un Istituto per ogni Concessionaria Toyota.

Il programma di formazione è stato aggiornato per includere la formazione non solo sulla tecnologia Full Hybrid, ma anche Plug-in Hybrid, Electric e Fuel Cell ad idrogeno. Per garantire alti standard di qualità delle scuole, Toyota ha inoltre istituito una certificazione annuale per i docenti delle Tech School, che si svolge ogni settembre presso la sede Toyota di Roma (ad oggi certificati oltre 50 insegnanti).

Per gli studenti, il percorso formativo della durata di cinque anni, si conclude con il rilascio della qualifica di “Addetto di manutenzione e assistenza degli autoveicoli”. Dal 1995 ad oggi, oltre 15.300 giovani hanno partecipato al programma e, nel 2025, contiamo 2.500 studenti attivi. Ogni anno, circa 150 studenti svolgono uno stage presso le officine Toyota in Italia, e tra questi da 5 a 10 vengono inseriti stabilmente nella rete Toyota e Lexus o in realtà di altri marchi, a testimonianza delle alte competenze acquisite.

Con Toyota Tech School, l’azienda rinnova il ruolo attivo nella collettività, investendo nello sviluppo delle competenze dei giovani e creando un collegamento diretto tra formazione e opportunità di lavoro. Oltre a rafforzare il sistema formativo pubblico italiano, il programma rappresenta un bacino di talenti certificati di elevato livello, pronti a contribuire alla qualità del servizio di assistenza della rete Toyota promuovendo la transizione verso una mobilità sempre più responsabile, elettrificata e innovativa.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).