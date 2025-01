Toyota presenta il nuovo Urban Cruiser al Salone di Bruxelles

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il nuovo Toyota Urban Cruiser fa la sua prima apparizione pubblica in Europa al Salone dell’Auto di Bruxelles. L’ultima novità della crescente gamma di modelli elettrici a batteria del marchio delle tre ellissi è un SUV compatto che garantirà al marchio una consistente presenza in uno dei segmenti più competitivi e in rapida crescita del mercato europeo. L’Urban Cruiser si distingue per un caratteristico design influenzato dalla direzione stilistica “Urban Tech” che esprime le sue qualità di SUV autentico. Lo stile frontale presenta l’aspetto “hammer head” e i fari sottili, elementi distintivi di una nuova generazione di modelli Toyota, mentre i robusti montanti posteriori uniti da una barra luminosa avvolgente proiettano forza e stabilità. In termini di dimensioni è leggermente più grande della Yaris Cross con un raggio di sterzata ridotto di 5,2 m per consentire manovre agili sulle strade urbane. All’interno, grazie a un passo lungo di 2.700 mm e a una disposizione flessibile e scorrevole dei sedili posteriori, lo spazio interno è notevolmente generoso: lo spazio per le gambe dei sedili posteriori può essere ampliato fino a competere con quello di un modello del segmento D.

Il design dell’abitacolo riprende i tratti distintivi dei SUV con un cruscotto orizzontale ribassato e una posizione di seduta rialzata che offre una buona visuale a tutto tondo dal volante. L’ambiente dell’abitacolo può essere arricchito con un sistema di illuminazione che offre 12 diverse impostazioni di colore.

L’Urban Cruiser è costruito su una nuova piattaforma robusta ma leggera, dedicata ai veicoli elettrici a batteria. Il suo design non prevede la necessità di barre trasversali nel pavimento ottenendo maggiore spazio per la batteria senza compromettere lo spazio in cabina. I clienti possono scegliere tra le opzioni di propulsione e trasmissione che meglio si adattano alle loro esigenze. L’Urban Cruiser sarà disponibile con due opzioni di pacco batteria, che utilizzano una tecnologia al litio-ferro fosfato durevole e allo stesso tempo economica. Una batteria da 49 kWh con una potenza di 106 kW / 144 CV DIN sarà offerta esclusivamente con trazione anteriore, mentre una batteria da 61 kWh sarà disponibile sia in versione Urban Cruiser a trazione anteriore che integrale. In formato FWD, la batteria da 61 kWh produrrà 128 kW / 174 CV DIN; nel modello AWD, la potenza è leggermente maggiore a 135 kW / 184 CV DIN. Il modello AWD utilizza un motore aggiuntivo da 48 kW sull’asse posteriore ed è dotato di Downhill Assist Control, nonchè delle modalità Trail e Snow per un’assistenza extra in condizioni scivolose.

L’Urban Cruiser sarà equipaggiato di serie con un’ampia gamma di funzioni avanzate di sicurezza attiva e assistenza alla guida, tra cui i sistemi di pre-collisione, cruise control adattivo e di avviso/mantenimento della corsia. Un’esperienza utente completamente digitale include un quadro strumenti da 10,25 pollici e un display multimediale da 10,1 pollici, perfettamente integrati in plancia. Sarà fornita una facile integrazione con lo smartphone sia per i sistemi Apple CarPlay che per Android Auto.

Saranno disponibili caratteristiche di equipaggiamento di qualità premium, tra cui una telecamera a 360 gradi, un sistema audio JBL e una regolazione elettrica del sedile del conducente e tetto apribile.

