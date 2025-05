Toyota presenta la sesta generazione del RAV4

ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta la nuova e imponente sesta generazione del RAV4, che raccoglie l’eredità dei suoi iconici e innovativi predecessori introducendo tecnologie avanzate che ridefiniscono le prestazioni e l’efficienza, all’avanguardia anche per quanto riguarda la sicurezza e l’esperienza d’uso digitale. Versatilità e affidabilità hanno fatto guadagnare al RAV4 una popolarità duratura per generazioni di clienti in Europa, dove sono stati venduti più di 2,5 milioni di esemplari dalla sua introduzione nel 1994, e oltre 15 milioni in tutto il mondo.

Ora RAV4 si presenta con un nuovo stile esterno robusto che riflette il suo autentico spirito da SUV, sottolineato da un nuovo logo del modello, moderno e deciso. Il frontale imponente e la silhouette dinamica trasmettono solide prestazioni off-road e l’inconfondibile identità RAV4, pur mantenendo ingombri simili al modello precedente.

All’interno l’abitacolo, completamente rivisitato, è pensato per offrire una guida sicura e intuitiva, offrendo a tutti i passeggeri una sensazione di spazio, comfort premium e cura nei dettagli.

L’introduzione della nuova piattaforma di sviluppo software Arene di Toyota è il primo passo verso veicoli completamente software-defined, aprendo la strada ad un ecosistema digitale evoluto per funzioni avanzate di sicurezza e intrattenimento. Arene alimenta le più moderne tecnologie di sicurezza di Toyota, introdotte per la prima volta sul nuovissimo RAV4, migliorando significativamente la sicurezza e aggiungendo nuove funzioni avanzate di assistenza alla guida e al parcheggio.

Debutta, inoltre, il nuovo sistema multimediale di ultima generazione, che grazie ad Arene offre connettività, navigazione e strumenti di sicurezza più rapidi e performanti che mai.

Il nuovo RAV4 Plug-in Hybrid esprime un doppio DNA: vero veicolo elettrico ed ibrido pratico e versatile. Come Plug-in Hybrid, raggiunge i 100 km* (WTLP combinato) di guida in EV – sufficienti a soddisfare le esigenze quotidiane della maggior parte dei clienti – e offre la flessibilità e l’affidabilità della più recente tecnologia ibrida di Toyota. Il sistema Plug-in Hybrid di nuova generazione è dotato di una batteria con una capacità superiore del 30%, che offre maggiore potenza, accelerazione ed efficienza, oltre a soluzioni di ricarica più rapide. Il nuovo schema porta con sè i vantaggi di una guida più dinamica e di un abitacolo più spazioso.

Il nuovo RAV4 sarà disponibile in Europa come Plug-in Hybrid o Full Hybrid, sottolineando l’approccio multi-path di Toyota verso la neutralità carbonica. Ciò offre ai clienti una scelta di opzioni sostenibili, indipendentemente dal luogo in cui vivono o dalle loro esigenze specifiche.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).