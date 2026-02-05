Trasporto sanitario d’urgenza per un elicottero dell’Aeronautica Militare, uomo in pericolo di vita trasferito da Ischia a Pozzuoli

ROMA (ITALPRESS) – Trasporto sanitario d’urgenza per un HH139B del 85° Centro SAR di Pratica di Mare (RM). Nella tarda serata di ieri 4 febbraio 2026 un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), è intervenuto per recuperare sull’isola di Ischia un uomo, in imminente pericolo di vita che necessitava di ricovero urgente.

L’equipaggio, che ha ricevuto l’ordine di decollo dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), su richiesta della Prefettura-UTG di Napoli, è decollato alle 20:35 per dirigersi verso l’isola campana dove ha imbarcato sia l’uomo che un medico ed un infermiere per l’assistenza durante il volo verso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA). Giunti presso la struttura ospedaliera, il paziente è stato sbarcato e affidato alle cure del personale sanitario dell’ospedale. L’elicottero si è quindi diretto nuovamente a Ischia per sbarcare l’equipe medica, e a seguire, ha fatto poi rientro alla base aerea di Pratica di Mare, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale.

– foto di repertorio Aeronautica Militare –

