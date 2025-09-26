Tredici Pietro si prepara a “Non guardare giù Tour 2025”

Milano, 26 set. (askanews) – Dopo il primo sold out della data di Milano del 9 dicembre ai Magazzini Generali e l’aggiunta di una seconda data nella stessa città, prevista per lunedì 8 dicembre, a oltre due mesi dall’inizio del “Non guardare giù Tour 2025”, Tredici Pietro registra il tutto esaurito anche per gli appuntamenti di Bologna e Roma! Restano disponibili gli ultimi biglietti per il secondo appuntamento a Milano l’8 dicembre sempre ai Magazzini Generali.

Il tour, organizzato e promosso da Trident Music, partirà venerdì 5 dicembre 2025 da Bologna, città d’origine di Tredici Pietro, con un live sold out all’Estragon, per proseguire sabato 6 dicembre a Roma nella cornice dell’Hacienda, sempre sold out, e concludersi ai Magazzini Generali di Milano con le date previste l’8 e il 9 dicembre (ultima data sold out).

In questo nuovo tour, Tredici Pietro sarà accompagnato da una live band che darà ulteriore forza e intensità allo show dal vivo, composta dai producer che lo hanno affiancato anche durante il tour estivo nei festival: Fudasca al basso e Sedd ai synth, insieme ad Andrea Palmeri alla batteria e Matteo Cantagalli a tastiere e chitarra. Una formazione che traduce l’energia e la ricchezza sonora dell’album in un’esperienza live ancora più coinvolgente.

Il “Non guardare giù Tour 2025” sarà l’occasione perfetta per ascoltare live i brani di “Non guardare giù” (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo album con cui Tredici Pietro ha aperto una nuova fase del suo percorso artistico, un disco in cui ha scelto di mettersi a nudo, affrontando paure, domande irrisolte e momenti di grande vulnerabilità. Il progetto contiene i singoli “verità”, “morire”, arricchito dalle seconde voci di Nerissima Serpe, e “Serve amore” feat. Irbis, oltre a “Tempesta” feat Lil Busso e Psicologi, subito riconosciuto dai fan come una delle tracce più amate del disco. Su TikTok è diventato virale il brano “LikethisLikethat”, il cui suono ha raggiunto la condivisione in oltre 17 mila post.

Acclamato da pubblico e critica per l’originalità della scrittura e la libertà sonora con cui si muove tra generi e stili, Tredici Pietro ha dato vita a un lavoro che attraversa la trap, l’acustico, il rap old school, il drum&bass, il soul e il rock italiano, mostrando un’identità musicale dalle molte sfaccettature e sempre in evoluzione.

Per le produzioni dell’album l’artista si è affidato a una squadra creativa d’eccezione: accanto a Sedd e Fudasca, compaiono Tommaso Ottomano, i Galeffi Bros, Chakra, Mantovani, Milanezie, Drast, Verano, Kermit e Cali Low. Il risultato è un viaggio coerente, dove ogni brano è una tappa in cui il rapper riflette su se stesso e sulla generazione a cui appartiene, senza rinunciare alla sperimentazione.

Di recente, Tredici Pietro ha collaborato con Fabri Fibra per il brano “Che gusto c’è” (23 maggio 2025), primo singolo ad anticipare l’undicesimo album in studio di uno degli artisti che hanno fatto la storia del rap italiano: l’unione di due generazioni diverse che hanno trovato nel rap un linguaggio comune.