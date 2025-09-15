Triggiani taglia il nastro del Med Water Lab “Puglia siccitosa, ma abbiamo una gestione dell’acqua virtuosa”

BARI (ITALPRESS) – L’apertura dei lavori del Med Water Lab, che animerà per tutta la durata dell’88esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante la sala 1 del padiglione 152 del quartiere fieristico, è stata l’occasione per far il punto sulle politiche relative alla gestione delle risorse idriche da parte della Regione Puglia. A tagliare il nastro, tra gli altri, è stata infatti anche Serena Triggiani, assessore regionale all’Ambiente.

“L’acqua – ha affermato – è una risorsa fondamentale, un diritto primario delle persone, continueremo a dirlo da sempre. Lo è a maggior ragione in una regione come la Puglia, che è siccitosa da sempre. Ma grazie alle nostre infrastrutture, alle collaborazioni, ad Acquedotto Pugliese, noi abbiamo una gestione dell’acqua veramente virtuosa. È una gestione che ci ha permesso di superare una serie di emergenze che pure il territorio sull’acqua ha avuto e continua ad avere. Nonostante questo, disponiamo di una serie di infrastrutture assolutamente avanti nel tempo e che guardano lontano, con una digitalizzazione e una gestione smart delle strutture dell’acquedotto”.

“Per quanto riguarda puntare sulla dissalazione e sul riuso dell’acqua in agricoltura”, ha poi aggiunto Triggiani, “la Puglia è stata maestra, perché i progetti in tal senso sono assolutamente fondamentali. Resta però importante continuare a lanciare ai cittadini il messaggio che ogni goccia è veramente fondamentale per la nostra Regione. Viviamo di acqua, è importantissimo ripeterlo perché tutti quanti possiamo avere una responsabilità sociale nei confronti di questa importantissima risorsa”.

