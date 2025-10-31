Trump pubblica foto dei bagni della Casa Bianca: “Marmo statuario”

Roma, 31 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo account Truth Social una serie di fotografie dei bagni della Casa Bianca, definendoli con orgoglio rifatti e splendidamente restaurati.

Tra le immagini condivise figura in particolare quella del cosiddetto Lincoln Bathroom, accompagnata dal commento: “Il bagno Lincoln della Casa Bianca è stato ristrutturato: marmo statuario altamente lucidato”, con riferimento al marmo statuario utilizzato per il rivestimento.

L’ex presidente aveva già più volte manifestato il suo interesse per i dettagli estetici della Casa Bianca e per i lavori di manutenzione condotti durante il suo primo mandato. L’attuale condivisione rientra in una serie di post recenti con cui Trump ha voluto mostrare, secondo le sue parole, “il ritorno del vero splendore e della cura dei simboli americani”.