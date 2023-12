Tunnel sotto la manica chiuso per sciopero, tutti i treni sospesi

Roma, 21 dic. (askanews) – Uno sciopero inaspettato dei dipendenti francesi di Eurotunnel, la società che gestisce il tunnel sotto la Manica, ha portato alla chiusura della struttura, nella quale non transitano più treni da giovedì a mezzogiorno. Tutti i treni Eurostar che circolano nel tunnel così come le navette che trasportano auto e camion sono bloccati fino a nuova disposizione, mentre sono già iniziate le prime partenze per le vacanze.

Lo sciopero, indetto dai sindacati francesi, ha portato “alla completa interruzione del servizio e alla chiusura dei nostri terminal in Francia e nel Regno Unito”, ha affermato in un comunicato Getlink, la società madre di Eurotunnel. “Le organizzazioni sindacali hanno rifiutato il bonus eccezionale di 1.000 euro annunciato a fine anno dalla direzione e hanno indetto uno sciopero per chiederne il triplo”, ha continuato la direzione.

L’annuncio della cancellazione dei treni pomeridiani dalla stazione di St-Pancras a Londra per Parigi, Bruxelles e Amsterdam ha provocato il panico tra i passeggeri, secondo un giornalista dell’AFP presente sul posto. I tanti viaggiatori che progettavano di tornare in Francia o in Belgio per le vacanze si sono precipitati ai loro telefoni per provare a cambiare il biglietto per il giorno successivo, o per prenotare velocemente uno dei voli ancora disponibili dalla capitale britannica. La compagnia Eurotunnel ha consigliato a tutti gli utenti di X di rinviare il proprio viaggio.

Gli agenti dell’accoglienza e quelli della sicurezza della stazione, che sembravano colti di sorpresa, hanno dovuto allontanare i passeggeri che avevano già superato i controlli di sicurezza e si trovavano sulla banchina.