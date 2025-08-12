Turismo, Schlein: Meloni non risponda a me ma a famiglie italiani

Roma, 12 ago. (askanews) – “Il sindacato dei balneari ha parlato di un calo di presenze del 15% e Altroconsumo ha analizzato un aumento dei costi del 34%. Giorgia Meloni invece che rispondere a me dovrebbe rispondere a quelle famiglie italiane che hanno i salari troppo bassi per andare in vacanza, mentre il suo governo blocca l’adozione di un salario minimo e non fa nulla per contrastare le bollette più care d’Europa”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, replica alla presidente del Consiglio che l’ha accusata di diffondere “notizie false” sui dati del turismo.