Tutte le novità Suzuki al Motor Bike Expo di Verona

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è una delle protagoniste del Motor Bike Expo, la kermesse veneta che per tradizione apre la stagione italiana delle due ruote e che rappresenta anche la principale manifestazione nazionale dedicata alle special, alle custom e ai loro accessori. L’edizione 2023 si terrà nell’usuale cornice di VeronaFiere dal 27 al 29 gennaio e vedrà la Casa di Hamamatsu presente nel padiglione 6 con uno stand ricco di tante attrattive. In mostra le novità Suzuki e molto altro ancora

Gli amanti del turismo avventuroso saranno felici di osservare da vicino la V-Strom 800DE, mentre chi cerca una street fighter tanto accessibile quanto performante avrà occhi solo per la GSX-8S. Le due moto nascono attorno alla stessa piattaforma ultra moderna. Sono spinte infatti da un motore bicilindrico parallelo da 776 cc, con manovellismo a 270° e sistema brevettato Suzuki Cross Balancer per ridurre le vibrazioni. Questa unità sviluppa in entrambi i casi una coppia di 78 Nm, mentre la potenza massima varia leggermente a seconda della messa punto, attestandosi a 83 CV per la GSX-8S e a 84,3 CV per la V-Strom 800DE.

Altra protagonista è la V-STROM 1050 rinnovata a livello tecnologico ed aggiunge: una nuova strumentazione digitale TFT LCD a colori, il sistema “Cambiarapido” (Bi-directional Quick Shift System), il pacchetto elettronico S.I.R.S. Al Motor Bike Expo, Suzuki espone la Hayabusa GP Edition. Questa sorprendente versione veste la Ultimate Sport Bike giapponese di una livrea ispirata ai colori delle GSX-RR schierate dal Team Ecstar nel Campionato del Mondo della MotoGP e monta un doppio terminale di scarico omologato Akrapovic (slip-on) in titanio.

Sullo stand è presente anche una iconica Suzuki Jimny in livrea Team Suzuki Ecstar; completerà il corner Suzuki Corporate un motore fuoribordo DF350A, esposto in versione Cut Engine, iconico motore dotato di sistema a doppia elica controrotante, che testimonia l’elevato grado di tecnologia e di potenza raggiunto da Suzuki nei motori fuoribordo.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).