X
<
>

Tutto pronto a Roma per la grande manifestazione per Gaza

| 4 Ottobre 2025 14:54 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 4 ott. (askanews) – E’ tutto pronto a Roma per la grande manifestazione per Gaza, dopo la larghissima adesione ai cortei di venerdì in tutta Italia che ha bloccato molte città. La Cgil ha parlato di “oltre due milioni di persone in 100 piazze” e oggi si replica nella capitale. In piazza, oltre alle sigle pro-Pal, ci saranno sindacati, collettivi studenteschi e società civile. A piazzale Ostiense è tutto pronto per il via, il corteo dovrebbe arrivare a piazza di Porta San Giovanni, percorrendo viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA