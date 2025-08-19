X
Ucraina, L. Fontana: fiducia in passi avanti sulla via della pace

19 Agosto 2025

Askanews
Roma, 19 ago. (askanews) – “Confido in passi avanti sulla via della pace e, alla luce delle recenti interlocuzioni, auspico che questo obiettivo possa finalmente diventare realtà”. Lo dichiara in una nota il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“Guardiamo con speranza alla fine del conflitto in Ucraina. È un momento decisivo e ne seguo gli sviluppi con massima attenzione. Siamo pronti – conclude – a mettere in campo ogni iniziativa utile anche sul versante della diplomazia parlamentare”.

