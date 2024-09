Ucraina, Putin: “Mosca è pronta a negoziare se Kiev lo richiederà”

Roma, 5 set. (askanews) – Il presidente russo ha affermato oggi di essere disposto a intavolaere negoziati con Kiev se l’Ucraina lo richiederà.

“Siamo pronti a negoziare con loro? Non abbiamo mai rifiutato”, ha detto Putin in un forum economico a Vladivostok. “Se emergesse il desiderio di negoziare in Ucraina, non rifiuteremo”, ha aggiunto, affermando tuttavia che i colloqui devono basarsi sulle conclusioni dei negoziati che hanno avuto luogo nella primavera del 2022 a Istanbul.

Il capo dello Stato russo ha già affermato più volte di essere pronto a negoziare, ma finora ha posto condizioni che equivarrebbero, per l’Ucraina, alla resa.