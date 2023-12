Ucraina, Russia lancia raffica di attacchi su tutto il Paese

Roma, 29 dic. (askanews) – La Russia ha lanciato un’ampia ondata di attacchi nella notte contro diverse città in tutta l’Ucraina. Droni e missili hanno fatto scattare l’allarme anti-aereo su Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Leopoli nelle prime ore di venerdì mattina.

In tutto il paese, diverse persone sono rimaste ferite e almeno una persona è stata uccisa, secondo le informazioni disponibili. Gli attacchi sono avvenuti pochi giorni dopo che l’Ucraina ha colpito una nave da guerra russa nel porto occupato di Feodosia, in Crimea e all’indomani dell’approvazione dell’ultimo pacchetto di aiuti degli Stati uniti per l’Ucraina.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito su Telegram che la difesa aerea nella capitale sta lavorando per respingere gli attacchi e ha invitato i cittadini a rimanere nei rifugi. Il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov ha detto che una persona è stata uccisa e diverse persone sono rimaste ferite in una serie di attacchi contro la città.