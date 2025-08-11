X
Ucraina, Salvini: gran parte media italiani tifa per la guerra…

12 Agosto 2025

Askanews
Roma, 11 ago. (askanews) – “La gran parte dei media italiani tifa per la guerra, si augura che l’incontro tra Trump e Putin vada male…”. Lo ha detto il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini intervistato al festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta.

“Se l’Europa c’è o non c’è conta meno che zero… Finchè c’è la signora von der Leyen… La von der Leyen al summit può portare da bere, non di più”, ha sottolineato Salvini.

