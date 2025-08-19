Ucraina, Tajani: Putin non ha vinto, ieri giornata positiva

Roma, 19 ago. (askanews) – “Putin non è vincitore, in tre anni non ha raggiunto la conquista dell’Ucraina che voleva in tre giorni. Si parla con lui per cercare una pace giusta, non mortificante per l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Giornale.

Quella di ieri a Washington, dove si è svolto il vertice internazionale alla Casa Bianca con il faccia a faccia fra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky e con le riunioni alle quali hanno partecipato i leader europei, per il capo della diplomazia italiana “è stata una giornata positiva, un’altra tessera importante per la costruzione del mosaico della pace. Soprattutto, perché tutti si sono ritrovati d’accordo su principio di garantire la sicurezza all’Ucraina e questo rafforza la posizione di Zelensky nella trattativa con Putin”.