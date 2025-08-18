Ucraina, Trump “Fiducioso sulla pace”. Zelensky “Pronto a trilaterale”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto molti progressi, con il presidente russo è stato un incontro molto produttivo, e l’incontro di oggi è molto importante, ci sono sette leader europei che incontreremo subito dopo. Se tutto andrà bene ci sarà un meeting trilaterale e ci sarà la possibilità di porre fine alla guerra”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Faremo in modo che la pace sia duratura – ha aggiunto -. La guerra finirà, tutto il mondo è stanco di questa situazione. Ho messo fine a sei guerre, pensavo che questa sarebbe stata la più semplice, invece è molto difficile. Ma riusciremo a risolvere anche questa, sono fiducioso. Quando finirà la guerra in Ucraina non so dirlo, ma anche Putin vuole che finisca”.

“Avremo una telefonata con Putin dopo questo incontro”, ha spiegato Trump.

“Io non ho parlato di cessate il fuoco, strategicamente parlando noi vogliamo una pace duratura – ha aggiunto -. Mi piace il concetto di cessate il fuoco perchè non si uccidono più persone ma stiamo lavorando a un accordo di pace. Tutti gli accordi che ho fatto sono stati fati senza menzionare la parole cessate il fuoco”.

“Dobbiamo porre fine a questa guerra e fermare la Russia, abbiamo bisogno del sostegno americano, abbiamo dimostrato di essere forti ma dobbiamo porre fine a questa guerra in modo diplomatico. Siamo pronti a un incontro trilaterale”, ha affermato Zelensky.

“Il nostro obiettivo principale è una pace affidabile e duratura per l’Ucraina e per l’intera Europa – ha aggiunto -. E’ importante che lo slancio di tutti i nostri incontri porti proprio a questo risultato. Sappiamo che non dobbiamo aspettarci che Putin abbandoni volontariamente l’aggressione e i nuovi tentativi di conquista. Ecco perchè la pressione deve funzionare e dev’essere una pressione congiunta: da parte degli Stati Uniti e dell’Europa, e di chiunque nel mondo rispetti il diritto alla vita e l’ordine internazionale”.

“Dobbiamo fermare le uccisioni e ringrazio i nostri partner che stanno lavorando per questo e, in ultima analisi, per una pace affidabile e dignitosa. Insieme ai leader di Finlandia, Regno Unito, Italia, Commissione Europea e Segretario Generale della Nato, abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista dell’incontro con il Presidente Trump. L’Ucraina è pronta per una vera tregua e per stabilire una nuova architettura di sicurezza. Abbiamo bisogno di pace”, ha spiegato Zelensky, che ha aggiunto: “E’ molto importante riarmare l’Ucraina. Ora abbiamo la possibilità di comprare armi dagli Stati Uniti e permettere all’esercito ucraino di riarmare è parte delle garanzie di sicurezza”.

“Sono aperto a delle elezioni una volta che sarà raggiunta la pace in Ucraina”, ha spiegato il presidente ucraino.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).