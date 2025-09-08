X
<
>

Ucraina, Trump “Presto parlerò con Putin”

| 8 Settembre 2025 15:02 | 0 commenti

Ucraina, Trump “Presto parlerò con Putin”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Presto parlerò con il presidente russo Putin”. Lo ha riferito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro della chiamata con il leader del Cremlino, ovviamente, le modalità per porre fine alla guerra in Ucraina. Trump ha anche ricordato che la sua amministrazione è pronta a passare a una seconda fase di sanzioni contro Mosca.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA